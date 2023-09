Mammutprozess gegen Google wegen Marktdominanz bei Suchmaschinen begonnen

Der US-Internetriese Google muss sich seit Dienstag in einem Mammutprozess in Washington gegen den Vorwurf der Monopolbildung bei Suchmaschinen verteidigen. Das US-Justizministerium legt dem kalifornischen Konzern zur Last, seine marktbeherrschende Position mit rechtswidrigen Mitteln erlangt und damit gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben.