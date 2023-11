Manuel Hagel ist neuer CDU-Vorsitzender in Baden-Württemberg

Die CDU Baden-Württemberg hat auf ihrem Landesparteitag in Reutlingen Manuel Hagel zum Vorsitzenden gewählt. Der Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag erhielt am Samstag 91,5 Prozent der Stimmen der Delegierten. Der 35-Jährige tritt damit die Nachfolge des 63-jährigen Thomas Strobel an und gilt als designierter Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Jahr 2026.