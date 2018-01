María Vicuña neue Vize-Präsidentin von Ecuador

María Vicuña ist vom Parlament in Ecuador zur neuen Vize-Präsidentin des Landes bestimmt worden. Von 106 anwesenden Abgeordneten stimmten am Samstag 70 für Vicuña. Sie hatte das Amt der Vize-Präsidentin zuvor bereits komissarisch ausgeübt. Ihre Vereidigung sollte noch am Samstag stattfinden.

Vicuña folgt dem verurteilten Ex-Vize-Präsidenten Jorge Glas nach. Dieser war war vom Obersten Gericht des Landes für schuldig befunden worden, 13,5 Millionen Dollar (10,8 Millionen Euro) an Schmiergeldern von dem brasilianischen Konzern Odebrecht angenommen zu haben. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Glas beteuert seine Unschuld und will das Urteil anfechten.

Am Mittwoch hatte Glas automatisch sein Amt als Vize-Präsident verloren, wie es in der Verfassung des lateinamerikanischen Landes nach drei Monaten Abwesenheit vom politischen Geschäft vorgesehen ist. Glas saß seit Oktober in Untersuchungshaft, der Prozess gegen ihn begann im November.

Glas war seit 2013 Vizepräsident und der bislang ranghöchste Politiker, der in Lateinamerika im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den Konzern Odebrecht verurteilt wurde.

Der brasilianische Bauriese steht im Zentrum eines weitverzweigten Korruptionsskandals, der derzeit mehrere Staaten Lateinamerikas erschüttert. Die Ermittlungen gegen den brasilianischen Konzern begannen 2014 und förderten nach und nach ein ausgeklügeltes System zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbeamte und Manager zutage. Odebrecht ist auch in die Korruptionsaffäre um den staatlichen brasilianischen Ölkonzern Petrobras verwickelt.