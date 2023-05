Marode Talbrücke Rahmede an Autobahn 45 im Sauerland wird gesprengt

In Lüdenscheid im Sauerland wird am Sonntag (12.00 Uhr) die Talbrücke Rahmede an der Autobahn 45 gesprengt. Rund 150 Kilogramm Sprengstoff sollen die 70 Meter hohe Brücke nach Angaben von Autobahn Westfalen zum Einsturz bringen. Rund um die Brücke wurde ein Sicherheitsradius von 200 Metern eingerichtet, der ab Sonntagmorgen nicht betreten werden darf. Die marode Talbrücke Rahmede ist seit Ende 2021 wegen festgestellter Schäden voll gesperrt, was sich stark auf Verkehr und Wirtschaft in der Region auswirkt.