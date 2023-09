Marokko nimmt nach Erdbeben Hilfsangebote von vier Ländern an

In einem immer verzweifelteren Wettlauf gegen die Zeit haben Rettungsteams in Marokko am Montag ihre Suche nach Überlebenden des verheerenden Erdbebens fortgesetzt. Die Aussicht, drei Tage nach dem Beben mit knapp 2500 Toten noch Verschüttete lebend zu finden, schwindet zusehends. Rabat lässt derzeit nur Such- und Rettungsteams aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Land.