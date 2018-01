Mary Lou McDonald soll Nachfolgerin von Sinn-Fein-Chef Adams werden

Sinn-Fein-Vizechefin Mary Lou McDonald soll Nachfolgerin des scheidenden Parteivorsitzenden Gerry Adams werden. Die 48-jährige Irin wurde am Samstag bei einem Treffen der Parteiführung in Belfast als einzige Kandidatin für die Wahl auf einem Sonderparteitag am 10. Februar bestätigt. McDonald wurde 2004 für eine Legislaturperiode ins Europaparlament gewählt. Seit 2009 ist sie stellvertretende Parteichefin, seit 2011 sitzt sie im Parlament in Dublin.

Der 69-jährige Adams hatte im vergangenen Jahr seinen Rückzug angekündigt. Er hatte den Vorsitz seit 1983 inne. Die nationalistische Sinn Fein galt lange als politischer Arm der nicht mehr aktiven katholischen Untergrundorganisation Irisch-Republikanischen Armee (IRA). Eine Mitgliedschaft in der IRA hatte Adams immer abgestritten.

Die IRA kämpfte jahrzehntelang gewaltsam gegen die britische Armee in Nordirland und für den Anschluss der britischen Provinz an die mehrheitlich katholische Republik Irland. 2005 schwor sie offiziell der Gewalt ab. Der Nordirland-Konflikt, in dem mehr als 3000 Menschen getötet wurden, war im Jahr 1998 durch das sogenannte Karfreitagsabkommen beendet worden. Adams war daran maßgeblich beteiligt.