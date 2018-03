Massenproteste im Gazastreifen am "Tag des Bodens" geplant

Im Gazastreifen sind heute Massenproteste von Palästinensern gegen Israel geplant. Die Bewohner der Palästinenserenklave sind aufgerufen, sich an einem Marsch zur israelischen Grenze zu beteiligen. Anlass für den Protest ist der sogenannte "Tag des Bodens" am 30. März, der an die gewaltsame Niederschlagung von Protesten arabischer Bauern gegen die Enteignung ihres Landes im Norden Israels im Jahr 1976 erinnert.

Die Palästinenser wollen entlang der Grenze zudem hunderte Zelte aufstellen, um für ein Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge zu demonstrieren. Die Zelte sollen bis zum 70. Jahrestag der "Nakba" am 15. Mai stehen bleiben. Mit "Nakba" (Katastrophe) bezeichnen die Palästinenser die Flucht und Vertreibung von Palästinensern im Zuge der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Israel bezeichnete die geplanten Proteste am Donnerstag als "Provokation" und kündigte an, von seinem "Recht auf Selbstverteidigung" Gebrauch zu machen.