Massive Proteste in Frankreich gegen Rentenreform

Aus Protest gegen eine geplante Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre haben am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte in Frankreich gestreikt. Viele Grundschulen blieben geschlossen, der öffentliche Rundfunk sendete Musik anstatt des üblichen Morgenprogramms, und Beschäftigte des Energiekonzerns EDF fuhren die Stromproduktion leicht hinunter. Bahnverbindungen und der Pariser Nahverkehr waren massiv gestört. Bei Demonstrationen in mehr als 200 Städten werden Hunderttausende Menschen erwartet.