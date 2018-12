May will sich mit aller Kraft gegen Misstrauensvotum wehren

Die britische Premierministerin Theresa May will sich mit aller Kraft gegen das bevorstehende parteiinterne Misstrauensvotum wehren. Sie werde sich "mit allem, was ich habe", verteidigen, sagte May am Mittwoch in einer kurzen Stellungnahme vor ihrem Büro in der Downing Street in London. Das Misstrauensvotum ist für den Abend zwischen 19.00 und 21.00 Uhr MEZ angesetzt.

Der Vorsitzende des bei den konservativen Tories zuständigen Gremiums, Graham Brady, hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass das nötige Quorum für die Misstrauensabstimmung von 48 Abgeordneten der Tory-Fraktion erreicht wurde. Die entsprechende Schwelle von 15 Prozent sei "überschritten" worden, erklärte Brady. Das Ergebnis des Votums werde "am Abend so schnell wie möglich" bekanntgegeben.

Hintergrund des Misstrauensvotums ist das Chaos rund um den von May mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten. Für weiteren Unmut unter vielen Abgeordneten sorgte Mays Entscheidung vom Montag, die für den nächsten Tag angesetzte Parlamentsabstimmung zum Brexit-Vertrag zu verschieben. May hätte die Abstimmung am Dienstag verloren.

Um May zu stürzen, müssen bei dem Misstrauensvotum mindestens 159 von 316 Abgeordneten gegen die Premierministerin stimmen. Ihr Nachfolger an der Parteispitze würde voraussichtlich auch Regierungschef werden. Sollte May das Votum überstehen, kann ihre Partei binnen eines Jahres keinen zweiten Misstrauensantrag stellen.

Mehrere ranghohe Kabinettsmitglieder kündigten am Mittwoch an, May zu unterstützen. "Das Letzte, was unser Land jetzt braucht, ist eine Führungswahl in der Konservativen Partei", schrieb Innenminister Sajid Javid im Kurzbotschaftendienst Twitter. Javid war zuletzt selbst als potenzieller Nachfolger Mays gehandelt worden. May sei die "beste Person", um den für den 29. März geplanten Brexit sicherzustellen, sie habe seine volle Unterstützung, schrieb er.

Auch Außenminister Jeremy Hunt sagte May seine Unterstützung zu. "Premierminister zu sein, ist derzeit der schwierigste Job, den man sich vorstellen kann", twitterte Hunt. Er warnte ebenfalls vor einem Führungsstreit.