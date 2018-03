Medien: Ärzte bangen um Leben der Nervengift-Opfer von Salisbury

Nach dem Nervengift-Anschlag in Großbritannien bangen die Ärzte laut Medienberichten um das Leben der Opfer. Drei Menschen lägen im Koma, berichtete der Sender Sky News in der Nacht zu Donnerstag. Es handle sich um den russischen Ex-Spion Sergej Skripal, seine Tochter Julia und einen Polizisten, der den beiden zu Hilfe kommen wollte.

Die Londoner "Times" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, der Zustand des früheren russischen Agenten sei besonders ernst: "Die Befürchtung ist, dass er es nicht schaffen wird", zitierte die Zeitung eine ungenannte Regierungsquelle. Für Skripals Tochter und den Polizisten gebe es mehr Hoffnung.

Der frühere russische Geheimagent Skripal und seine Tochter waren am Sonntag bewusstlos, aber ohne sichtbare Verletzungen, auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum im englischen Salisbury südwestlich von London gefunden worden. Der 66-jährige Ex-Doppelagent und seine 33-jährige Tochter wurden in ein Krankenhaus in Salisbury eingeliefert. Die britische Polizei geht von einem Mordversuch mit Nervengift aus.

Skripal war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll russische Agenten an den britischen Geheimdienst MI6 verraten haben. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den USA kam er 2010 nach Großbritannien.

Während die Polizei erklärte, in alle Richtungen zu ermitteln, hatte der britische Außenminister Boris Johnson eine "angemessene und robuste" Antwort seiner Regierung angekündigt, sollte ein Staat hinter der Attacke stecken. In diesem Zusammenhang nannte er Russland.

Moskau erklärte, über keinerlei Informationen über den "tragischen" Vorfall zu verfügen. Das russische Außenministerium prangerte eine "anti-russische Kampagne" an.