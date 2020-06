Medien: Amthor verlässt Untersuchungsausschuss zu Berliner Terroranschlag

Nach Kritik an seiner Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen verlässt der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor Medienberichten zufolge den Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Das berichtete der "Spiegel" wie auch andere Medien am Dienstagabend unter Berufung auf Fraktionskreise.

Der 27-jährige CDU-Politiker steht im Zusammenhang mit Lobbyarbeit für das New Yorker Unternehmen Augustus Intelligence in der Kritik. Er bezeichnete dies selbst als "Fehler" und gab an, er habe diese Nebentätigkeit beendet. Der "Spiegel" hatte berichtet, Amthor habe in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben.

Nach "Spiegel"-Informationen will die New Yorker Firma Datenzentren betreiben und Software zur Gesichts- und Objekterkennung anbieten. Auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soll demnach Verbindungen zu Augustus Intelligence und dessen Gründern haben.

Maaßen soll in dem Untersuchungsausschuss zu dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz befragt werden. Am 19. Dezember 2016 war der aus Tunesien stammende Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren. Dabei starben zwölf Menschen. Amri wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen. Der Untersuchungsausschuss im Bundestag soll mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit dem Anschlag prüfen.

Laut "Spiegel" prüft inzwischen auch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, ob im Fall Amthor ein Anfangsverdacht der "Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern" vorliegt. Hintergrund sei eine entsprechende Strafanzeige gegen Amthor, die bei der Berliner Justiz eingegangen ist.

Knapp anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist Amthor derzeit der einzige Kandidat für den CDU-Landesvorsitz. Auch eine Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl schloss der Politiker nicht aus.