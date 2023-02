Medien: US-Präsident erreicht Polen aus der Ukraine kommend mit dem Zug

US-Präsident Joe Biden ist einem Medienbericht zufolge am Montagabend mit dem Zug in Polen eingetroffen. Biden sei aus der Ukraine kommend kurz nach 20.30 Uhr am Bahnhof von Przemysl im Südosten Polens angekommen, meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP. Biden trifft am Dienstag den polnischen Präsidenten Andrzej Duda und hält eine Rede im Warschauer Schloss.

Biden hatte am Montag überraschend die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Die Anreise des US-Präsidenten nach Kiew war vor der Öffentlichkeit aus Sicherheitsgründen strikt geheim gehalten worden. Nach seiner Rückkehr nach Polen wurde aber bekannt, dass Biden am Sonntagabend mit dem Flugzeug in Polen gelandet war und von dort zehn Stunden mit der Bahn nach Kiew gefahren war.

Es war Bidens erster Besuch in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar 2022 und der erste Besuch eines US-Präsidenten in dem Land seit 2008.