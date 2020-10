Medizinnobelpreis geht an US-Forscher Alter und Rice und den Briten Houghton

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie an ihren britischen Kollegen Michael Houghton.

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie an ihren britischen Kollegen Michael Houghton. Sie erhielten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus, wie die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts am Montag in Stockholm mitteilte. Sie teilen sich ein Preisgeld in Höhe von neun Millionen schwedischen Kronen (858.000 Euro).

Mit ihrer Arbeit hätten die drei Forscher einen "entscheidenden Beitrag im Kampf gegen die durch Blut übertragene Hepatitis" geleistet, "ein globales Gesundheitsproblem, das bei Menschen auf der ganzen Welt Leberzirrhose und Leberkrebs verursacht", erklärte die Jury.

Vergangenes Jahr waren ebenfalls zwei Forscher aus den Vereinigten Staaten und ein Brite mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden: die US-Zellforscher William Kaelin und Gregg Semenza und ihr britischer Kollege Peter Ratcliffe. Sie erhielten die Auszeichnung für ihre Entdeckungen zu der Frage, wie Zellen unterschiedliche Sauerstoffmengen messen und sich daran anpassen können. Diese Entdeckungen helfen unter anderem im Kampf gegen Krebs.

Die Auszeichnung für Medizin ist die erste im Nobelpreisreigen. Am Dienstag wird der Preis für Physik gegeben, danach folgen die Kategorien Chemie, Literatur und Frieden. Den Abschluss bildet am Montag der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Dieses Jahr steht die Nobelpreisverleihung unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Die traditionelle Preisverleihung im Dezember in Stockholm wurde vorsichtshalber abgesagt. Die Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo soll hingegen wie üblich stattfinden, allerdings in kleinerem Rahmen.