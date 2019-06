Mehr als 15.000 Franzosen bei Trauermarsch für tödlich verunglückte Seenotretter

Nach dem Untergang eines Schiffes der französischen Seenotrettung haben 15.000 Menschen am Montag der drei Toten gedacht. Der Trauermarsch zog unter anderem die Promenade von Les Sables-d'Olonne an der Westküste Frankreichs entlang. Unter den Teilnehmern waren rund hundert Mitglieder der französischen Seenotrettung (SNSM), die teilweise Hand in Hand gingen.

Das Rettungsschiff "Jack Morisseau" war am Freitag bei einem Hilfseinsatz in rauer See vor Les Sables-d'Olonne gekentert. Drei der sieben Helfer an Bord starben bei dem Unglück, die vier anderen konnten an das 200 Meter entfernte Ufer schwimmen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm die drei tödlich verunglückten Seenotretter posthum in die Ehrenlegion auf. Macron will nach Angaben des Elysée-Palastes am Donnerstag an einer Gedenkzeremonie zu Ehren der drei Toten teilnehmen.