Mehr als 250 Einsätze wegen schweren Unwetters in Halle und Leipzig

Wegen eines schweren Unwetters in Halle in Sachsen-Anhalt sind die Rettungskräfte in der Nacht mehr als 200 Mal zu Einsätzen ausgerückt. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, erfolgten die meisten Meldungen wegen Wasserschäden, außerdem gab es dutzende Einsätze wegen umgestürzter Bäume und einige Meldungen wegen Sturmschäden. Die Leitstelle musste wegen der vielen Meldungen personell verstärkt werden.