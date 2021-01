Mehrere Nawalny-Vertraute in Russland festgenommen

Vor den angekündigten Massenprotesten am Wochenende haben die russischen Behörden mehrere Verbündete des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny festgenommen.

Vor den angekündigten Massenprotesten am Wochenende haben die russischen Behörden mehrere Verbündete des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny festgenommen. Nawalnys Bruder Oleg und die Aktivistin Ljubow Sobol wurden wegen Verstoßes gegen Anti-Corona-Maßnahmen für 48 Stunden in Gewahrsam genommen, wie Nawalnys Mitarbeiter Iwan Schdanow am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Der inhaftierte Nawalny will am Donnerstag gerichtlich gegen seine eigene Festnahme vor mehr als einer Woche vorgehen.

Auch Maria Alechina, Mitglied der Protestgruppe Pussy Riot, wurde wegen des gleichen Vorwurfs für 48 Stunden festgenommen, wie ihre Mitaktivistin Nadja Tolokonnikowa auf Instagram mitteilte. Neben weiteren Mitarbeitern Nawalnys wurde laut Schdanow auch Nawalnys Ärztin Anastasia Wasiljewa in Gewahrsam genommen.

Nawalny war direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland am 17. Januar festgenommen und einen Tag später im Eilverfahren zu 30 Tagen Haft wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen verurteilt worden. Am Donnerstag will er vor Gericht gegen seine Festnahme vorgehen. In Berlin war der 44-Jährige nach einem Giftanschlag im August behandelt worden, für den er den Kreml verantwortlich macht.

Die russischen Behörden sind in den vergangenen Tagen massiv gegen Nawalny nahestehende Aktivisten vorgegangen. Unter anderem wurde die Wohnung seiner Frau Julia Nawalnaja durchsucht und seine Sprecherin Kira Jarmisch zu neun Tagen Haft verurteilt.

Am vergangenen Wochenende waren nach einem Aufruf Nawalnys zehntausende Russen gegen die Regierung und für die Freilassung des Kreml-Kritikers auf die Straße gegangen. Die Unterstützer des Oppositionellen riefen für kommenden Sonntag zu erneuten Kundgebungen auf.