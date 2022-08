Mehrere Verletzte nach Achterbahnunfall in bayerischem Legoland

Im Legoland im bayerischen Günzburg sind bei einem Achterbahnunfall mehrere Menschen verletzt worden. Ein Achterbahnzug habe am Donnerstagnachmittag ordnungsgemäß abgebremst, ein anderer sei diesem jedoch aus noch ungeklärter Ursache aufgefahren, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Neun Insassen hätten sich verletzt - acht davon leicht mit Blessuren und Schürfwunden, in einem Fall kam es zu mittelschweren Verletzungen.