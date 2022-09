Mehrere Verletzte und eine vermisste Person nach Gewitter im Allgäu

Nach einem starken Gewitter im Allgäu sind am Samstag in der Starzlachklamm mehrere Menschen verletzt worden. Eine Person werde vermisst, teilte die bayerische Polizei mit. Demnach hielten sich mehrere Personengruppen in der Klamm auf, als die Starzlach sehr schnell anschwoll. Mehrere Menschen seien von dem schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen, einige auch mitgerissen worden.