Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie steigt wieder auf 19 Prozent

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Cafés und Restaurants wird wieder auf 19 Prozent angehoben. Der reduzierte Satz von sieben Prozent, der wegen der Corona-Krise und der Folgen des Ukraine-Kriegs eingeführt worden war, läuft zum Jahresende aus und wird nicht verlängert, wie die Ampel-Fraktionen in ihren Haushaltsverhandlungen in der Nacht zum Freitag entschieden. Die Gastronomiebranche warnte vor "fatalen Folgen".