Melania Trumps Eltern sind jetzt US-Bürger

Die aus Slowenien stammenden Schwiegereltern von US-Präsident Donald Trump sind ab sofort US-Bürger. Die Eltern von Melania Trump profitierten dabei Berichten zufolge ausgerechnet von einem Programm zum Familiennachzug, das Trump vehement kritisiert.

Viktor und Amalija Knavs legten am Donnerstag bei einer Zeremonie in New York ihren Einbürgerungseid ab, wie ihr Anwalt Michael Wildes mitteilte. Auf die Frage der "New York Times", ob sie die Staatsbürgerschaft auf Grundlage eines im Volksmund "Ketten-Einwanderung" genannten Programms erhielten, sagte Wildes: "Das nehme ich an."

Das Programm, bei dem eingebürgerte US-Einwanderer für enge Angehörige bürgen können, damit diese ebenfalls die Staatsbürgerschaft erhalten, sei "ein Grundpfeiler des Immigrationsprozesses in Sachen Familienzusammenführung", betonte Anwalt Wildes.

Präsident Trump vertritt dagegen eine harte Haltung in der Einwanderungspolitik. Sein Plan für eine Einwanderungsreform sieht vor, den Familiennachzug auf Ehepartner und minderjährige Kinder zu begrenzen. Die so genannte Ketten-Einwanderung kritisierte er immer wieder, weil dadurch angeblich US-Bürgern Arbeitsplätze weggenommen werden und die nationale Sicherheit bedroht sei.

"Die Ketten-Einwanderung muss sofort aufhören! Da kommen Leute ins Land, und die bringen ihre ganzen Familienangehörigen mit, die wirklich bösartig sein können", schrieb Trump im November auf Twitter.

Die 48-jährige First Lady war einst als Model in die USA gekommen und ist seit 2006 US-Bürgerin. Ihre Eltern Viktor and Amalija Knavs erhielten im Februar so genannte Green Cards, also einen permanenten Aufenthaltsstatus. Die Green Card kann unter Umständen bei einem Einbürgerungsantrag helfen. Wie Trumps Schwiegereltern allerdings an ihre Green Cards gelangten, ist bis heute unklar.

Viktor und Amalija Knavs sind beide Rentner. Vater Knavs verkaufte früher Autos, seine Frau arbeitete in einer Textilfabrik. Sie halten sich viel in den USA auf, um Zeit mit ihrer Tochter und dem Enkel Barron zu verbringen.