Meloni übernimmt formell die Regierungsgeschäfte Italiens von Vorgänger Draghi

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni übernimmt am Sonntag formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Mario Draghi. Die Zeremonie der Amtsübergabe findet am Regierungssitz, dem Palazzo Chigi in Rom, statt (10.30 Uhr). Die Vorsitzende der ultrarechten Fratelli d'Italia (FDI) war am Samstag als Ministerpräsidentin vereidigt worden.