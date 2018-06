Merkel besucht Fußball-Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stattet am Sonntag der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Besuch im Trainingslager in Südtirol ab. Merkel will den Fußballern vor der Weltmeisterschaft in Russland "viel Glück und Erfolg wünschen", wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Die Kanzlerin wird am Abend im Hotel der Mannschaft in Eppan erwartet.

Auch vor früheren Turnieren hatte sich Merkel mit der Nationalmannschaft getroffen. Ob die Kanzlerin auch ein Spiel der deutschen Fußballer während der WM (14. Juni bis 15. Juli) in Russland vor Ort anschaut, hat die Bundesregierung noch nicht mitgeteilt. Die Beziehungen zischen der Bundesregierung und Russlands Staatschef Wladimir Putin sind wegen einer Reihe von Konflikten derzeit angespannt.