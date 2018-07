Merkel besucht nach Zusage im Wahlkampf ein Altenheim in Paderborn

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Montag (15.00 Uhr) ein Altenheim in Paderborn und löst damit ein Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr ein. Der im St. Johannisstift arbeitende Altenpfleger Ferdi Cebi hatte Merkel im September in einer Fernsehsendung vor der Wahl auf Mängel in der Pflege angesprochen und sie eingeladen, nach Paderborn an seinen Arbeitsplatz zu kommen. Die Kanzlerin sagte daraufhin einen Besuch zu.

Vor ihrem Besuch in Ostwestfalen hob Merkel am Wochenende in ihrem wöchentlichen Videopodcast die Bedeutung der Pflege hervor. Pflegende nannte sie dabei "Helden unseres Alltags".