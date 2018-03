Merkel deutet Unterstützung für Polen bei EU-Haushaltsverhandlungen an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Antrittsbesuch in Polen Unterstützung für das Nachbarland bei den Verhandlungen über den EU-Haushalt angedeutet. Beim Aufstellen des Finanzrahmens wolle Deutschland "Länder wie Polen, die diese Mittel sehr effizient einsetzen, stärken", sagte Merkel am Montagabend bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau. Zunächst müssten aber die Vorschläge der EU-Kommission abgewartet werden.

Die Kommission liegt seit Anfang 2016 mit der nationalkonservativen Regierung in Warschau wegen deren umstrittener Justizreform im Konflikt. Im vergangenen Dezember beantragte die Kommission ein bisher beispielloses Strafverfahren, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen kann. Einige Mitgliedsländer haben vorgeschlagen, das Verfahren mit dem künftigen Finanzrahmen zu verknüpfen.

Merkel sagte am Montag, sie hoffe auf eine Lösung im Konflikt zwischen EU-Kommission und polnischer Regierung. Nach dem Gespräch mit Morawiecki sei sie überdies "optimistischer", dass ein Kompromiss für eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik gefunden werden könne.