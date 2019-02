Merkel empfängt Prinzenpaare aus ganz Deutschland

Karnevalsstimmung am Regierungssitz: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag Prinzenpaare aus ganz Deutschland in Berlin empfangen. Zu dem Empfang im Kanzleramt kamen 15 Paare und ein Prinz aus allen Bundesländern außer Hamburg sowie traditionell das Bonner Prinzenpaar. Die Kanzlerin schaute sich dabei auch Darbietungen der Karnevalisten an und erhielt einen Orden vom Bund Deutscher Karneval.

Die Karnevalssaison steuert ihrem Höhepunkt entgegen: Nachdem die Narren am 11. November um 11.11 Uhr in die fünfte Jahreszeit starteten, steht mit der Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht am Donnerstag kommender Woche die Hochphase der Faschingssaison bevor, die in den Rosenmontagszügen am 4. März gipfelt. Zwei Tage später heißt es dann wieder: Am Aschermittwoch ist alles vorbei.