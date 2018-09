Merkel lobt gute Zusammenarbeit mit Algerien bei Rückführungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die gute Zusammenarbeit mit Algerien bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber gelobt. "Die Zusammenarbeit hat sich sehr gut entwickelt", sagte Merkel am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem algerischen Regierungschef Ahmed Ouyahia in Algier. "Wir haben heute überlegt, wie wir sie noch ausbauen können." Zugleich betonte Merkel, dass es auch legale Möglichkeiten für einen Aufenthalt in Europa wie beispielsweise Visa für Studenten geben müsse.

Die "Rheinische Post" hatte zuvor unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums berichtet, die Zahl der Abschiebungen nach Algerien sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2015 seien lediglich 57 Menschen aus Deutschland in das Land gebracht worden, 2017 dann 504. Im laufenden Jahr setzte sich der Trend demnach fort: Bis Juli seien etwa 350 Menschen nach Algerien abgeschoben worden.

Nur wenige Asylbewerber aus Algerien werden in Deutschland anerkannt. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 2,0 Prozent. Die Bundesregierung will das Land ebenso wie die weiteren Maghreb-Staaten Marokko und Tunesien und daneben auch Georgien als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Dadurch könnten die Asylverfahren für Flüchtlinge aus diesen Ländern beschleunigt und die Antragsteller nach einer Ablehnung rascher abgeschoben werden.