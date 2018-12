Merkel schließt Nachverhandlungen am Brexit-Abkommen erneut aus

Vor dem parteiinternen Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Nachverhandlungen am Brexit-Abkommen erneut ausgeschlossen. "Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern", sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag. Sie habe aber "weiter die Hoffnung, dass es zu einem geordneten Austritt" Großbritanniens aus der EU komme.

May hatte am Montag eine für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus vorschoben, um eine drohende Niederlage zu vermeiden. Danach war sie zu Gesprächen über mögliche Nachbesserungen an dem Abkommen nach Den Haag, Berlin und Brüssel gereist.

Die EU schließt Nachverhandlungen an dem Abkommen jedoch kategorisch aus. Am Mittwoch kündigte Mays eigene Partei, die konservativen Tories, ein Misstrauensvotum gegen die Vorsitzende an.

"Wir haben wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit", sagte Merkel mit Blick auf das geplante Austrittsdatum am 29. März 2019. "Wir arbeiten hart dafür, dass es zu einem geordneten Brexit kommt", fügte die Kanzlerin hinzu. Parallel liefen aber auch die Vorbereitungen für einen ungeordneten Brexit.