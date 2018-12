Merkel trifft in Marrakesch König von Marokko

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch nach Marokko. Anlass der Reise ist eine UN-Konferenz am Montag in Marrakesch, auf welcher der umstrittene Migrationspakt der Weltgemeinschaft angenommen werden soll. Am Sonntag trifft die Kanzlerin zunächst mit Marokkos König Mohammed VI. zusammen, danach ist ein Abendessen mit Regierungschef Saadeddine Othmani geplant. Pressetermine sind nicht vorgesehen.

Bei den bilateralen Treffen sollen nach Berliner Angaben die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder im Mittelpunkt stehen. Das Auswärtige Amt bewertet die deutsch-marokkanischen Beziehungen als "eng, freundschaftlich und spannungsfrei", wichtige Themen der Zusammenarbeit seien Umwelt, Energie und Wissenschaft. Laut Statistischem Bundesamt leben derzeit 72.000 Marokkaner in Deutschland.