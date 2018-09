Merkel und Minister treffen Chefs von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und eine Reihe ihrer Minister treffen am Montag (15.00 Uhr) auf Schloss Meseberg Vertreter der Spitzenverbände der Wirtschaft sowie der Gewerkschaften. Es ist das neunte "Zukunftsgespräch" mit den Sozialpartnern. Die Regierung will in diesem Jahr mit ihnen gemeinsame Antworten auf den digitalen Wandel in der Arbeitswelt finden, die dann auch in eine Nationale Weiterbildungsstrategie einfließen sollen.

Von Regierungsseite nehmen unter anderem Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) teil. Seitens der Sozialpartner kommen die Präsidenten zahlreicher Wirtschaftsverbände und die Vorsitzenden mehrerer Gewerkschaften nach Meseberg. Um 18.20 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.