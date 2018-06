Merkel verspricht Libanon Unterstützung bei Versorgung syrischer Flüchtlinge

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Libanon die Unterstützung Deutschlands bei der Versorgung der rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien zugesichert. Der Libanon habe eine "unglaubliche Aufgabe" bei den Flüchtlingen zu bewältigen, Deutschland wolle dabei helfen, sagte Merkel am Freitag in Beirut bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem amtierenden libanesischen Regierungschef Saad Hariri. Zugleich äußerte sie sich über die Bedingungen für eine mögliche Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien.

Merkel hob hervor, für eine Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat müssten "sichere Bedingungen" herrschen. "Ich habe in meinen Gesprächen mit den Vertretern des Libanon dafür geworben, dass eine Rückkehr von Flüchtlingen im Einvernehmen und Gespräch mit UN-Organisationen durchgeführt wird." Es gebe "durchaus ein große Bereitschaft" im Libanon, dies in Abstimmung zu tun, sagte Merkel weiter. Die Kanzlerin brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass dies gelingen werde.

Merkel sagte, mit ihrem Besuch wolle sie den Libanon stärken. Deutschland könne in verschiedenen Bereichen, etwa Energie und Abfallmanagement, einen "guten Beitrag leisten", sagte sie mit Blick auf mögliche Investitionen von Unternehmen. Merkel war am Donnerstag aus Jordanien kommend im Libanon eingetroffen. Sie wurde bei ihrer Reise von einer kleinen Wirtschaftsdelegation begleitet.

Hariri will dagegen weiter Druck bei der Rückkehr der syrischen Flüchtlinge machen. Diese sollten "so schnell wie möglich" in ihre Heimat zurückkehren, sagte Hariri. "Die einzige dauerhafte Lösung für syrische Flüchtlinge ist ihre Rückkehr nach Syrien unter sicheren und würdigen Bedingungen." Hariri verhandelt nach Stimmenverlusten für seine Bewegung bei den vergangenen Wahlen über die Bildung einer neuen Regierung im Libanon.

Zwischen dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der libanesischen Regierung herrschten zuletzt Spannungen. Die Regierung beschuldigt die Organisation, Flüchtlinge von der freiwilligen Rückkehr abzuhalten. Das UNHCR hält Syrien jedoch für nicht sicher genug, um Flüchtlinge zurückzubringen.

Das kleine Land am Mittelmeer hat im Verhältnis zu seinen rund fünf Millionen Einwohnern so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes der Welt. Darüber hinaus leben noch hunderttausende palästinensische Flüchtlinge zum Teil seit Jahrzehnten in Lagern. Deutschland stellte dem Libanon im Syrien-Kontext zwischen 2012 und 2017 insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung.

Nach UN-Angaben lebt rund drei Viertel der Haushalte von syrischen Flüchtlingen unterhalb der Armutsgrenze, mehr als die Hälfte ist in überfüllten Gebäuden und extrem dicht besiedelten Stadtvierteln untergebracht. Die meisten syrischen Flüchtlingskinder können nicht zur Schule gehen.

Amnesty International beobachtet eine "zunehmend feindselige und fremdenfeindliche Stimmung" im Land gegenüber den Flüchtlingen. Neben großen Schwierigkeiten, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen oder zu verlängern, riskieren syrische Flüchtlinge demnach vielfach, willkürlich festgenommen, inhaftiert oder nach Syrien abgeschoben zu werden.