Merkel verteidigt umstrittenes Gesetz gegen Hassbotschaften im Netz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem anstehenden Safer Internet Day das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz verteidigt. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Der Grundansatz, hier Regeln aufzustellen, sei also "absolut richtig und notwendig". Zugleich rief Merkel die Internetnutzer dazu auf, im Netz sorgsam mit ihren persönlichen Daten umzugehen.

In Deutschland gilt seit Jahresbeginn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Betreiber sozialer Netzwerke zur Löschung von Falschnachrichten und Hassbotschaften verpflichtet. Das Gesetz ist allerdings nicht unumstritten, denn die privaten Internet-Anbieter entscheiden darüber, welche Meldungen sie löschen und welche nicht. Die Grünen fordern etwa eine Überarbeitung des Gesetzes, damit nicht Beiträge gelöscht werden, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind.

Merkel sagte dazu, das was in der analogen Welt gelte, müsse "in gewisser Weise auch in der Welt des Internets geregelt werden". Durch das neue Gesetz seien die Plattform-Betreiber für die Inhalte verantwortlich, die sie verbreiteten. Das Gesetz werde nun darauf geprüft, "wie es wirkt". Mit Sicherheit werde es auch evaluiert, und es könne sein, dass Veränderungen vorgenommen werden müssten, sagte Merkel.

Zugleich rief die Kanzlerin in ihrem Podcast die Internetnutzer dazu auf, im Netz sorgsam mit ihren persönlichen Daten umzugehen. "Es geht letztlich um die Souveränität jedes einzelnen Menschen", sagte sie. Jeder müsse sich vergegenwärtigen, was er im Internet preisgebe und was nicht. Dazu sei es auch wichtig, dass Kinder rechtzeitig die nötige Medienkompetenz erwerben könnten, im Schulunterricht sowie privat.

Der Safer Internet Day findet am kommenden Dienstag statt. Der von der Europäischen Union initiierte jährliche Aktionstag steht ganz im Zeichen der Sicherheit im Netz.