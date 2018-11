Merkel warnt vor Gefahr für "europäisches Friedensprojekt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei den Pariser Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor erneuten Gefahren für den Frieden in Europa und in der Welt gewarnt. "Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedensprojekt wieder in Frage gestellt werden", mahnte die Kanzlerin am Sonntag bei einem Friedensforum in Paris.

Sie sei in Sorge, dass sich hundert Jahre nach dem Weltkriegsende "wieder nationales Scheuklappendenken ausbreitet", sagte die Kanzlerin als Eröffnungsrednerin des dreitägigen Forums. UN-Generalsekretär António Guterres warnte als Folgeredner vor einer verhängnisvollen politischen "Verkettung" wie in den 1930er Jahren.

Merkel sagte weiter: "Den Frieden, den wir heute haben, den wir zum Teil schon als allzu selbstverständlich nehmen, der ist alles andere als selbstverständlich, und für den müssen wir arbeiten." Als einziges EU-Land hatte Ungarn keinen hochrangigen Vertreter zu den Pariser Friedensfeierlichkeiten entsandt.

Zugleich hielt die Kanzlerin ein Plädoyer für die internationale Zusammenarbeit. "Was uns heute herausfordert, was uns gefährdet, das können wir in den allermeisten Fällen nicht national, sondern nur noch gemeinsam lösen. Und deshalb müssen wir uns zu dieser Gemeinsamkeit bekennen", betonte sie. Dafür sei eine Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen unerlässlich.

US-Präsident Donald Trump beteiligte sich nicht an dem Friedensforum. Nach Angaben des Elysée-Palastes führten er und Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem gemeinsamen Mittagessen ein Gespräch über die Konfliktherde Syrien, Iran und Nordkorea. Daran hätten sich auch Macron und Guterres und zum Teil auch Merkel beteiligt, die am Tisch zusammengesessen hätten.