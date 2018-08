Merkel wirbt in Afrika für "neue Nachbarschaft" mit Europa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine enge Partnerschaft mit Afrika zu einer Schicksalsfrage für Europa erklärt. "Wir müssen das schaffen, dass wir zu einer neuen Nachbarschaft kommen", sagte Merkel am Donnerstag in Ghanas Hauptstadt Accra, der zweiten Station ihrer Westafrika-Reise. Ansonsten sei der Zusammenhalt der Europäischen Union in Gefahr.

"Ich glaube ganz fest, dass es eine prosperierende Europäische Union nur geben kann, wenn wir mit den Fragen der Migration, mit den Fragen der Partnerschaft mit Afrika klarkommen", erklärte die Kanzlerin nach einem Treffen mit dem ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo. "Das wird nicht durch Abschottung gelingen." Merkel forderte eine Beziehung der Nachbarkontinente, von der beide Seiten profitierten.

Wie bereits zuvor im Senegal machte Merkel deutlich, dass für sie dazu außer dem Kampf gegen Schleuser und illegale Migration auch das Angebot gehört, junge Afrikaner beispielsweise über Stipendien zum Studieren nach Europa kommen zu lassen. Besonders im Fall von Ghana setzt die Bundeskanzlerin aber auch darauf, dass die deutsche Wirtschaft sich engagiert und damit der Jugend Perspektiven in ihrer Heimat schafft.

In Ghana leben Angehörige von mehr als 50 Volksgruppen sowie Christen und Muslime friedlich zusammen. Die Wirtschaft des etwa 29 Millionen Einwohner zählenden Landes wächst stark, allein im vergangenen Jahr um mehr als acht Prozent. Angesichts einer hohen Geburtenrate von etwa vier Kindern pro Frau bedeutet das Wachstum jedoch nicht Wohlstand für alle. Zahlreiche Ghanaer verlassen ihr Land daher in Richtung Europa.

Mit dem westafrikanischen Land ist Deutschland im vergangenen Jahr eine "Reformpartnerschaft" eingegangen - die Bundesregierung unterstützt Akufo-Addo bei seinem Ziel, das Land unabhängig von ausländischer Entwicklungshilfe zu machen. Vertreter von elf deutschen Unternehmen begleiteten die Kanzlerin nach Accra; Volkswagen, Bosch und der Technikkonzern Voith unterzeichneten im Beisein Merkels Absichtserklärungen für Wirtschaftsprojekte in Ghana.

Das Engagement deutscher Konzerne in dem Land ist aber vergleichsweise gering. Die deutschen Investitionen in Afrika hätten bereits zugelegt, berichtete Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der Merkel in Accra begleitete. "Bislang sind in Ghana aber nur etwa achtzig der rund 1000 in Afrika tätigen deutschen Unternehmen aktiv." Das Handelsvolumen zwischen Ghana und Deutschland betrage etwa 500 Millionen Euro. "Das ist nur ein Zehntel des Handels mit Ländern wie Kroatien oder Kasachstan."

Bei der Vergabe von Aufträgen in Westafrika sticht China oft die Konkurrenz aus, da es den Regierungen nicht nur den Bau eines Stadions, eines Flughafens oder einer Autobahn anbietet, sondern gleichzeitig auch den passenden Finanzierungsplan. "Das ist für das deutsche Denken etwas Neues", räumte Merkel ein, hier müsse Deutschland besser werden. In einem ersten Schritt will die Bundesregierung deutsche Privatinvestitionen in Ghana erleichtern und stärker unterstützen.

Akufo-Addo machte deutlich, dass er sich stärkere Geschäftsbeziehungen zu Deutschland und mehr Investitionen von dort wünscht. "Ich hoffe, dass Unternehmer die Chancen sehen, die sich ihnen hier eröffnen können", sagte er. "Je stärker unsere Wirtschaft wird, umso mehr Chancen bieten sich uns."