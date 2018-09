Merkel wirbt in Mazedonien für Beilegung des Namensstreits mit Griechenland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Mazedonien dafür geworben, den Namensstreit mit Griechenland endgültig beizulegen. Bei dem Referendum am 30. September hätten die Bürger der früheren jugoslawischen Republik die "historische Chance", "entscheidende Schritte voranzukommen, damit sie auch in die Familie von NATO und EU" aufgenommen werden könnten, sagte Merkel am Samstag nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Zoran Zaev in Skopje.

Merkel betonte, dass eine Aufnahme in EU und Nato "noch viel Arbeit" erfordere, eine solche Chance sich aber "nur einmal in einer Generation" biete.

Das Nachbarland Griechenland blockierte bislang eine Aufnahme Mazedoniens in Nato und EU. Mazedonien soll sich nach einer im Juni erzielten Einigung in "Republik Nord-Mazedonien" umbenennen, weil der alte Name bei Athen Befürchtungen geweckt hatte, Mazedonien könnte Gebietsansprüche auf eine gleichnamige nordgriechische Provinz erheben.

Der sozialdemokratische Regierungschef Zaev war treibende Kraft bei der Beilegung des 27 Jahre währenden Namensstreits. Merkel dankte auch dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und dem bulgarischen Regierungschef Boiko Borissow für ihr Engagement in der Frage.

Nach dem mazedonischen Referendum muss noch das griechische Parlament dem Abkommen zustimmen. In beiden Ländern gibt es große Vorbehalte gegen die Einigung.