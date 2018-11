Merz: CDU muss Partei der inneren Sicherheit sein

Die CDU muss nach der Überzeugung von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Partei der inneren Sicherheit sein. Es dürfe an keiner Stelle zugelassen werden, "dass ganze Clans ganze Straßenzüge beherrschen", sagte Merz unter viel Applaus bei der achten und letzten CDU-Regionalkonferenz am Freitagabend in Berlin. Dort stellten sich die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz - neben Merz CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn - den Fragen der Teilnehmer.

Wichtig sei zudem, dass innere und äußere Sicherheit in einem Konzept zusammenwüchsen, fügte Merz unter Verweis auf die europäischen Partner hinzu. Zudem müssten die Soldaten der Bundeswehr ausreichend ausgerüstet sein und sich "auf die jederzeitige Fürsorgeverantwortung des Dienstherrn verlassen können".

Für den Fall seiner Wahl zum Parteichef versicherte Merz, "natürlich" werde die Zusammenarbeit mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin "gut gehen". In Bezug auf die schlechten Ergebnisse bei den letzten Wahlen und die derzeitigen Umfrageergebnisse bekräftigte der 63-jährige Sauerländer, "ich will diesen Trend stoppen, ich will ihn umkehren, und ich bin sicher, dass es geht".

Kramp-Karrenbauer sagte, die CDU habe kein Erkenntnisproblem, was die wichtigen Themen angehe, "aber wir müssen es endlich tun". Sie forderte neue Stärke für die Christdemokraten, die diese durch neue Themen, einen neuen Stil und neue Antworten finden müssten.

Als Beispiel nannte die Saarländerin die Debatte über die Dienstpflicht im Sommer, die aus ihrer Zuhörtour an die Basis gekommen sei. Die CDU müsse "brennen", sie sei nur eine gute Partei, "wenn wir Begeisterungsstürme für unsere eigenen Ideen auslösen", dann könne sie auch wieder 40 Prozent bei einer Wahl holen.

Die 56-jährige Generalsekretärin, die ihr Amt nach dem Parteitag in Hamburg kommende Woche aufgeben will, appellierte an ihre Parteifreunde, die Union müsse zusammenstehen. In einem sehr fairen Wettkampf um den Parteivorsitz sei es bisher gelungen, keine Gräben zu reißen. Diese Verantwortung bestehe auch nach dem Parteitag weiter.

Auch Spahn betonte, es könne "keine Kompromisse geben bei Rechtsstaat und Sicherheit" - "ohne wenn und aber". Er schilderte seine Vorstellung eines Deutschlands im Jahr 2040, das in Innovation investiere und "den Wandel möglich macht". Dieses Land müsse "unsere freie Art zu leben verteidigen".

Spahn hob auch hervor, in der Union sei in den vergangenen Monaten zu viel gestritten worden. Es müsse ehrlicher und offener diskutiert werden, damit "hätten wir früher anfangen sollen". Es müssten Entscheidungen getroffen werden, "dann können wir viel verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen". Er wolle die Wähler der AfD zurückgewinnen, aber die AfD selbst überflüssig machen, sagte der 38-jährige Minister.

Zuvor hatte die Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Berlin, Monika Grütters, die Regionalkonferenzen als "Sternstunden innerparteilicher Verständigung" bezeichnet. Rund 2000 CDU-Mitgliedern der Landesverbände Berlin und Brandenburg waren der Einladung nach Berlin gefolgt.

Gewählt wird der oder die neue Parteivorsitzende kommenden Freitag auf einem Parteitag in Hamburg. CDU-Chefin Angela Merkel hatte angekündigt, nach 18 Jahren nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren, als Bundeskanzlerin will sie aber bis Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben.