Messerangriff in Niedersachsen - Möglicher Zusammenhang mit Tötung von Mädchen

Nach einem Messerangriff auf eine Frau im niedersächsischen Sulingen prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit der Tötung einer 17-Jährigen. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei in Diepholz am Mittwoch mit. Die Leiche des Mädchens war am Sonntagabend in einem Graben neben einer Straße im nur wenige Kilometer entfernten Barenburg gefunden worden.