Metall-Arbeitgeber setzen im Streit um Tagesstreiks auf abschließendes Urteil

Im Streit um die Rechtmäßigkeit der 24-Stunden-Warnstreiks der IG Metall setzen die Arbeitgeber auf abschließende Gerichtsurteile. "Kurzfristige Abwägungen" spielten dabei keine Rolle, sagte ein Sprecher von Gesamtmetall am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer ähnlichen Entscheidung vom Mittwoch in Nordrhein-Westfalen wies das Arbeitsgericht Nürnberg am Donnerstag einen Antrag auf einstweilige Verfügung einer Metall-Firma im bayerischen Lichtenau ab. Die IG Metall setzte unterdessen ihre ganztägigen Warnstreiks fort.

Die bayerische Firma war bereits die zweite, die damit scheiterte, per einstweiliger Verfügung Streiks abzuwenden. Während die IG Metall Bayern die Rechtmäßigkeit der Gewerkschaftsforderungen bestätigt sah, warfen ihr Bayerns Metall-Arbeitgeber vor, zu "träumen". Das Gericht habe sich nicht mit der Frage der Rechtmäßigkeit auseinandergesetzt, sondern nur in einem Eilverfahren keinen dringenden Grund gesehen, in das Streikrecht der Gewerkschaft einzugreifen, hieß es. Die juristische Auseinandersetzung sei noch nicht beendet.

Am Mittwoch hatte bereits das Arbeitsgericht im nordrhein-westfälischen Krefeld den Antrag eines Metall-Betriebs abgewiesen, einen dortigen Warnstreik zu verbieten. "Bei einer einstweiligen Verfügung geht es um Eile, dort wird keine ausführliche inhaltliche Prüfung vorgenommen", sagte der Gesamtmetall-Sprecher dazu. Er verwies auf das Hauptsacheverfahren, wo detailliert über die Rechtmäßigkeit der Streiks geurteilt werde. Letztlich werde die IG Metall den Streit verlieren, dann sei der Weg frei für Schadenersatzansprüche.

Die regionalen Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie hatten zuvor Klagen eingereicht gegen die Forderung der Gewerkschaft nach einem Lohnzuschuss für bestimmte Beschäftigte, die weniger arbeiten wollen. Aus ihrer Sicht wäre ein solcher Lohnausgleich diskriminierend gegenüber Beschäftigten, die bereits in Teilzeit arbeiten. Dementsprechend seien auch die Warnstreiks der IG Metall illegal, weil damit die Forderung durchgesetzt werden soll. Bis diese Klagen verhandelt werden, könnte es aber noch einige Zeit dauern.

Unterdessen stand laut IG Metall am Donnerstag in rund hundert Betrieben bundesweit die Produktion still. Die zweite Vorsitzende, Christiane Brenner, forderte die Arbeitgeber auf, ihr Angebot deutlich nachzubessern - beim Geld, beim Anspruch auf eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit und beim Zuschuss für Kindererziehung, Pflege oder Schichtarbeit. "Nur dann ist eine Rückkehr an den Verhandlungstisch möglich".

Am Freitag werden sich die Warnstreiks laut IG Metall auf die Autobauer und ihre Zulieferer konzentrieren. In Bayern sollen alle Autowerke gleichzeitig lahmgelegt werden, in Baden-Württemberg werden unter anderem Daimler und Porsche bestreikt.