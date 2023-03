Metsola fordert Start der EU-Beitrittsverhandlungen für Ukraine noch im diesem Jahr

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat am Samstag die Ukraine besucht und dabei einen Beginn der EU-Beitrittsgespräche für das Land noch in diesem Jahr angemahnt. "Ich bin hoffnungsvoll, dass die Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr beginnen können", sagte Metsola am Samstag im westukrainischen Lwiw. "Die Zukunft der Ukraine ist in der Europäischen Union", fügte die maltesische Politikerin hinzu.