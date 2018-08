Mexiko und USA erzielen Einigung in Nafta-Verhandlungen

Ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen über eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta haben die USA und Mexiko eine Einigung erzielt. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag in Washington von einem "sehr guten" Deal für beide Länder und von einem "großen Tag für den Handel". Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto twitterte, die abschließenden Verhandlungen mit Kanada könnten noch "in dieser Woche" stattfinden.

Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. Für die mexikanische Wirtschaft ist Nafta von besonderer Bedeutung. Rund 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die USA. Trump sah die USA durch das Abkommen erheblich benachteiligt und wollte es neu verhandeln, seit über einem Jahr liefen die Gespräche.

Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko fehlt noch Kanada - das Land hatte zunächst die beiden anderen Staaten verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen. Gerichtet an das nördliche Nachbarland sagte Trump in Washington, er werde Regierungschef Justin Trudeau "sehr bald" anrufen, und die Verhandlungen würden in Kürze starten.

Trump schloss dabei allerdings nicht aus, mit Kanada einen eigenen Vertrag abzuschließen. Möglich sei ein "separater Vertrag" oder aber ein gemeinsames Abkommen aller drei Länder, sagte er.

Peña Nieto erklärte seinerseits im Internetdienst Twitter, er habe bereits mit Trudeau über den Stand der Verhandlungen gesprochen und Kanada dazu aufgefordert, nun an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die abschließenden Gespräche könnten noch "in dieser Woche" stattfinden, schrieb der mexikanische Präsident.

Schon am Wochenende hatte sich nach zweitägigen Verhandlungen in Washington abgezeichnet, dass Mexiko und die USA kurz vor einer Einigung im Streit um eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) stehen. Das legten Äußerungen Trumps auf Twitter nahe. Zunächst blieb am Montag aber unklar, auf welche Einzelpunkte sich die beiden Länder verständigen konnten. Trump sagte lediglich, der Vertrag sei nun "viel einfacher".

Das Abkommen war noch unter US-Präsident George Bush ausgehandelt worden, unterzeichnet wurde es von dessen Nachfolger Bill Clinton. Unter Nafta fielen nach und nach die meisten Zölle weg, außerdem wurden Investitionsregeln gelockert und der Austausch von Arbeitskräften erleichtert.