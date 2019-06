Mexikos Präsident lobt Einigung mit den USA: "Keine Finanzkrise" in Mexiko

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat bei einem Besuch in der Grenzstadt Tijuana die Einigung mit den USA im Streit um Migration und Strafzölle gelobt. "Es wird keine Wirtschafts- oder Finanzkrise in Mexiko geben", sagte López Obrador am Samstag (Ortszeit) mit Blick auf die abgewendeten US-Strafzölle.

Er warnte US-Präsident Donald Trump aber zugleich, dass es nicht ausreiche, wenn nur Mexiko die Grenzsicherung verstärke. Die USA müssten auch in die wirtschaftliche Entwicklung in Mittelamerika investieren, um die Abwanderung aus der Region zu verhindern.

"Die Lösung kann nicht nur darin bestehen, die Grenzen zu schließen oder Zwangsmaßnahmen zu ergreifen", sagte der mexikanische Staatschef. "Die einzige Lösung ist es, den Mangel an Möglichkeiten und die Armut zu bekämpfen, sodass die Migration zur Option wird", sagte López Obrador im an der US-Grenze liegenden Tijuana.