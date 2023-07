Migrationsgipfel von Österreich, Ungarn und Serbien

Die Staats- und Regierungschefs von Österreich, Ungarn und Serbien treffen sich am Freitag zu einem Migrationsgipfel in Wien. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt ab 10.30 Uhr Ungarns Regierungschef Viktor Orban und Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic. Für 12.10 Uhr ist eine Pressekonferenz der drei Politiker geplant. Ein Schwerpunkt des Treffens soll die Stärkung des Grenzschutzes sein.

Neben den Staats- und Regierungschefs nehmen auch die Außen- und Innenminister sowie Vertreter der Polizei aus den drei Ländern an den Gesprächen teil. Ungarns und Serbiens Umgang mit Flüchtlingen ist in Europa umstritten. Orban fährt einen strikten Abschottungskurs gegenüber Migranten. An Serbien gab es Kritik der EU wegen Visa-Erleichterungen für Drittstaatler, die dann in die Europäische Union weiterreisen.