Mike Pence will Bewerbung für Präsidentschaftswahl 2024 verkünden

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will am Mittwoch offiziell seine Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 verkünden. Der frühere Stellvertreter von Ex-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge zunächst in Des Moines im Bundesstaat Iowa eine Rede vor Anhängern halten und ein Wahlkampfvideo veröffentlichen. Am Abend (20.00 Uhr Ortszeit; 03.00 Uhr MESZ) nimmt der erzkonservative Politiker und evangelikale Christ dann an einem Bürgergespräch im Nachrichtensender CNN teil.