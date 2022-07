Mindestens 25 Tote durch Überschwemmungen in Kentucky

Bei den starken Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kentucky sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer werde aber voraussichtlich weiter ansteigen, teilte Gouverneur Andy Beshear am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Rettungskräfte und Anwohner suchten weiter nach Überlebenden. Für Sonntag war weiterer Regen angesagt.

Der Bundesstaat im Osten der USA war von heftigen Regenfällen heimgesucht worden. In manchen Gegenden fielen binnen 24 Stunden rund 20 Zentimeter Regen. Straßen verwandelten sich in Flüsse, zahlreiche Häuser wurden von den schwammig-braunen Fluten überschwemmt. Der Nordarm des Kentucky River erreichte nahe der Ortschaft Whitesburg einen Pegelstand von mehr als sechs Metern. Der bisherige Rekord hatte bei rund 4,50 Metern gelegen.

US-Präsident Joe Biden hatte wegen der Überschwemmungen den Katastrophenfall ausgerufen. Dadurch kann die US-Bundesregierung den Staat Kentucky bei Hilfe und Wiederaufbau nach der Flut unterstützen.

13 Bezirke im Osten des Bundesstaats waren überflutet worden. Viele Straßen und Brücken in der bergigen Region, die aufgrund des Niedergangs der Kohleindustrie von Armut geprägt ist, wurden beschädigt oder zerstört. Da auch die Mobilfunknetze schwer gestört wurden, gestaltete sich die Suche nach Überlebenden schwierig.

"Ich mache mir Sorgen, dass wir noch wochenlang nach Leichen suchen werden. Betet weiter", sagte Gouverneur Beshear in einer Pressekonferenz am Samstagmittag. Die Such- und Rettungaktionen dauerten weiter an. "Wir werden das gemeinsam durchstehen", fügte er hinzu.

Rund 18.000 Haushalte seien weiterhin ohne Strom, erklärte Beshear. Tausende hätten keine sichere Wasserversorgung. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA habe bisher 18 Sattelschlepper mit Wasser geschickt, fügte Beshear hinzu. Zudem seien 15 Notunterkünfte in Schulen, Kirchen und staatlichen Parks eröffnet worden.

Nach Angaben Beshears leisteten Einheiten der Nationalgarde aus Kentucky sowie den Bundesstaaten Tennessee und West Virginia seit Beginn der Überschwemmungen am Mittwochabend mehr als 650 Rettungsaktionen per Hubschrauber. Die Polizei des Bundesstaats und andere offizielle Stellen hätten zudem rund 750 Fälle registriert, in denen per Boot evakuiert wurde. Der Gouverneur sagte, die Suche sei "ungeheuer anstrengend und schwierig", da Schlammlawinen und überflutete Straßen den Verkehr behinderten.

Eine Anwohnerin, die von den Fluten in ihrem Wohnmobil eingeschlossen wurde, sagte der Lokalzeitung "Lexington Herald-Leader", das Wasser sei "wie eine Welle aus dem Ozean" über sie geschwappt.

Am Samstag hörte es in der Region auf zu regnen, doch für Sonntag wurden neue Niederschläge erwartet. Dies könnte die Rettungskräfte vor neue Probleme stellen, die Opfer zu erreichen. "Unser Problem wird der Sonntag sein", sagte Beshear dem Nachrichtensender CNN. Es werde hart, auch wenn keine "historischen Regenfälle" mehr erwartet würden.

In den USA, aber auch in vielen anderen Ländern, werden derzeit verstärkt extreme Wetterphänomene beobachtet. Nach Einschätzung von Experten ist diese Häufung eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels.