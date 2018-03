Mindestens 27 Tote bei Absturz von Passagiermaschine in Kathmandu

Beim Absturz einer Passagiermaschine aus Bangladesch in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind am Montag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Armeesprecher Gokul Bhandaree sagte, es würden noch deutlich mehr Opfer befürchtet. "Die Chancen, jemanden zu retten, sind gering, weil das Flugzeug stark verbrannt ist", sagte er. Zuvor hatte ein Sprecher des Flughafens gesagt, dass nach dem Unglück 20 Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Die in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka gestartete Maschine der Fluggesellschaft US-Bangla hatte insgesamt 67 Passagiere sowie vier Besatzungsmitglieder an Bord, als sie auf ein Fußballfeld nahe des Flughafens von Kathmandu stürzte. Im Online-Netzwerk Facebook veröffentlichte Live-Aufnahmen zeigten dichte Rauchwolken über dem Fußballfeld nahe der Rollbahn. Der Flughafensprecher erklärte, Polizei und Feuerwehr versuchten, das Flugzeug auseinander zu schneiden, um weitere Insassen zu retten.

Bei der Unglücksmaschine handelte es sich um eine 17 Jahre alte Bombardier Dash 8 Q400 Turboprop, wie der Fluginformationsdienst Flightradar24 über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Der Flughafen von Kathmandu sei wegen des Absturzes geschlossen worden, Maschinen im Anflug müssten zu ihrem Start-Flughafen zurückkehren oder würden umgeleitet.

In Nepal gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Flugzeugunglücke. Dies wird unter anderem auf schlechte Wartung der Maschinen und unerfahrene Piloten zurückgeführt. Die Fluggesellschaft US-Bangla war im Juli 2014 unter dem Motto "Flieg schnell, flieg sicher" auf den Markt gekommen. Sie fliegt mehrere Ziele in Südasien, Südostasien und im Nahen Osten an.