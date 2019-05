Mindestens acht Menschen bei Explosion von Paketbombe in Lyon verletzt

Bei der Explosion einer Paketbombe im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag nach Angaben der Behörden mindestens acht Menschen leicht verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft explodierte am späten Nachmittag eine Paketbombe in einer Fußgängerzone. In diese Richtung werde ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt von Lyon, Nicolas Jacquet, begab sich an den Ort der Explosion.

Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Explosion als "Angriff". Er könne derzeit keine genaueren Angaben machen, aber "heute, bislang, gibt es kein Opfer". Er sei in Gedanken bei den Verletzten und ihren Familien, sagte er zu Beginn eines Live-Interviews mit dem YouTuber J-2 zur Europawahl.

Nach Angaben aus Polizeikreisen enthielt die Paketbombe "Schrauben oder Bolzen". Sie sei vor einer Bäckerei an einer Straßenecke deponiert worden. Der Unglücksort im historischen Zentrum der Großstadt wurde abgesperrt.