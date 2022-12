Mindestens fünf Tote bei Sturz eines Busses in Fluss in Spanien

Bei einem Busunglück im Nordwesten Spaniens sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei an Heiligabend bei schlechtem Wetter von einer Brücke in einen Fluss in der Gemeinde Cerdedo-Cotobade nahe der Stadt Vigo gestürzt, teilten die spanischen Behörden am Sonntag mit. Bis zum Nachmittag wurden demnach insgesamt fünf Leichen gefunden.