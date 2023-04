Mindestens fünf Verletzte bei Einsturz eines Wohngebäudes in Marseille

Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der französischen Hafenstadt Marseille sind in der Nacht auf Sonntag nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen verletzt worden. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es bei dieser schrecklichen Tragödie Todesopfer geben wird", sagte Benoît Payan, der Bürgermeister von Marseille, am Sonntagmorgen. Möglicherweise habe eine Gas-Explosion den Einsturz verursacht, sagte der Präfekt der Region, Christophe Mirmand, der Nachrichtenagentur AFP. Ein Brand in den Trümmern behinderte am Sonntagmorgen weiterhin die Rettungsarbeiten.