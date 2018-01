Mindestens fünf Verletzte bei Hauseinsturz in Antwerpen

Bei einem Hauseinsturz in Antwerpen sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Mit drei weiteren Verschütteten seien die Rettungskräfte in Kontakt, teilte die Polizei in der belgischen Hafenstadt am Montagabend mit. Zwei weitere Gebäude seien beschädigt worden.

Das Unglück ereignete sich im Zentrum der Stadt nahe des Paardenmarkts. Laut Medienberichten handelte es sich um eine Gasexplosion.