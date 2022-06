Mindestens tausend Tote und hunderte Verletzte bei Erdbeben in Afghanistan

Bei einem verheerenden Erdbeben im Osten Afghanistans sind mindestens tausend Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem verheerenden Erdbeben im Osten Afghanistans sind mindestens tausend Menschen ums Leben gekommen. Bei dem nächtlichen Beben am Mittwoch wurden zudem mindestens 1500 Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten. UN-Schätzungen zufolge wurden etwa 2000 Häuser zerstört. Die Taliban-Führung bat Hilfsorganisationen um sofortige Unterstützung, "um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern". Die EU stellte Hilfslieferungen in Aussicht, die Bundesregierung sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus.

Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,9. Es ereignete sich demnach gegen 01.30 Uhr Ortszeit an der Grenze zu Pakistan. Ein zweites Beben der Stärke 4,5 erfolgte laut USGS fast am selben Ort zur selben Zeit. Die Erschütterungen waren bis in die rund 200 Kilometer entfernte Hauptstadt Kabul sowie im 480 Kilometer entfernten Lahore in Pakistan zu spüren.

"Wir glauben, dass fast 2000 Häuser zerstört wurden", sagte der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Afghanistan, Ramis Alakbarow, in einer von Kabul nach New York übertragenen Video-Pressekonferenz. Da die durchschnittliche afghanische Familie sieben bis acht Mitglieder habe und oftmals mehrere Familien unter einem Dach lebten, seien vermutlich sehr viele Menschen obdachlos geworden.

Die "de-facto-Behörden" hätten mehr als 50 Rettungswagen und vier oder fünf Hubschrauber in das Katastrophengebiet entsandt, sagte Alakbarow mit Verweis auf die Taliban. Ein Mangel an Baggern werde jedoch die Bergungsarbeiten erschweren, fügte er hinzu.

Die Opferzahl stieg den Tag über ständig an. Schließlich wurden allein aus der Provinz Paktika mindestens tausend Todesopfer und mindestens 1500 Verletzte gemeldet. Und die Opferzahl steige weiter, erklärte der Leiter der dortigen Informations- und Kulturbehörde, Mohammed Amin Husaifa. "Die Menschen graben ein Grab nach dem anderen." Außerdem seien immer noch Menschen verschüttet.

Anas Hakkani, ein hochrangiger Vertreter der radikalislamischen Taliban, erklärte, die Regierung helfe "im Rahmen ihrer Möglichkeiten". "Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft und die Hilfsorganisationen unserem Volk in dieser furchtbaren Lage ebenfalls helfen", fügte Hakkani hinzu.

Die Bundesregierung sprach "dem afghanischen Volk ihr tiefes Mitgefühl aus". "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und bei den vielen Verletzten", Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Onlinedienst Twitter. Er bekräftigte, dass die Bundesregierung die Taliban weiter nicht anerkenne. Es gehe darum, schnell Hilfe zu leisten, dazu werde Deutschland im Rahmen der humanitären Hilfe beitragen.

US-Präsident Joe Biden sei angesichts des Bebens "tief betroffen", erklärte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan. Biden habe USAID und andere Partner der Regierungsbehörden angewiesen zu prüfen, wie den am stärksten Betroffenen geholfen werden könne.

Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif erklärte, er sei "tief betrübt" über die Katastrophe.

Der Sondergesandte der Europäischen Union für Afghanistan, Tomas Niklasson, twitterte, die EU stehe "bereit, Nothilfe zu koordinieren und zu liefern". Die UNO schickte nach eigenen Angaben mehrere Teams in die betroffenen Gebiete. Papst Franziskus sagte in Rom, er bete für die Erdbebenopfer und sei in Gedanken bei "den Verletzten und den anderen Betroffenen".

Erdbeben sind in Afghanistan und vor allem in der Bergkette Hindukusch keine Seltenheit. Wegen der mangelhaften Bausubstanz vieler afghanischer Häuser sind die Schäden oft verheerend. Hilfsorganisationen mahnen seit längerem an, dass das Land bessere Vorkehrungen für Katastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen und Erdrutsche treffen müsse.

Hinzu kommt, dass die humanitäre Lage in Afghanistan infolge des Abzugs der westlichen Truppen und der Machtübernahme der Taliban im August 2021 ohnehin katastrophal ist. Es fehlt etwa an Lebensmitteln und Medikamenten.