Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück in französischen Alpen

Bei einem Lawinenglück in den französischen Alpen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen würden vermisst, teilte die Staatsanwaltschaft in Bonneville am Sonntagabend mit. Laut der Präfektur des Verwaltungsbezirks Haute-Savoie wurde ein Mensch verletzt, acht Menschen hätten das Unglück unversehrt überstanden. Am Abend wurde die Suche nach den Vermissten unterbrochen, sie sollte am Montagmorgen fortgesetzt werden.